Sophie Codegoni ha lasciato l’ospedale in cui ha partorito e sui social ha condiviso la prima foto della sua bambina.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più felici che mai e sui social hanno condiviso la prima foto della loro bambina, Celine Blue. “Come sei bella, bambolina mia. Ti amo”, ha scritto nella didascalia alla foto l’influencer, diventata mamma per la prima volta appena 3 giorni fa. Il suo post ha fatto il pieno di like tra i fan, che hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore a lei e alla sua piccola appena nata.

Sophie Codegoni: la prima foto della figlia

Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha annunciato con gioia la nascita della sua piccola Celine Blue. L’influencer ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi postando sui social la prima foto della figlia e, nelle scorse ore, lei e Basciano avevano annunciato la nascita della bambina con un tenero messaggio condiviso sui loro rispettivi profili. ù

La coppia ha raccontato le ultime ore della gravidanza attraverso i social e i due hanno ricevuto alcune critiche per via di un video condiviso poche ore prima della nascita della piccola Celine. Al momento i due hanno preferito non replicare alle critiche nei loro confronti.

