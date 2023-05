Claudia Gerini ha svelato di aver incontrato due divi di Hollywood, Brad Pitt e Johnny Depp, e ha svelato cosa avrebbe fatto.

A Un Giorno da Pecora la diva italiana Claudia Gerini ha svelato cosa avrebbe fatto in passato quando, casualmente, le asrebber capitato di incontrare Brad Pitt e Johnny Depp. Per quanto riguarda l’ex marito di Angelina Jolie l’attrice ha detto: “Devo dire che sì, era molto bello. Era molto cowboy, sensuale, sicuro di sé e giocava con un accendino. E io, per ridere, mi sono detta: mi piacerebbe essere quell’accendino…”. Quanto a Johnny Depp invece, l’attrice ha svelato un inaspettato retroscena.

Claudia Gerini

Claudia Gerini e Johnny Depp: la confessione

Claudia Gerini ha divertito il pubblico Un Giorno da Pecora svelando cosa avrebbe fatto quando ha avuto l’occasione di incontrare dal vivo Brad Pitt e Johnny Depp. L’attrice e il collega de I Pirati dei Caraibi si sarebbero incontrati solamente negli ultimi anni e lei si sarebbe spinta fino ad inserire il suo numero di telefono nel suo cappello.

“Con lui feci una ‘claudiata’: andai ad una cena a Roma dove c’era anche lui, era il periodo del processo contro Amber Heard. Quando me lo presentarono me lo abbracciai e gli dissi ‘io sono dalla tua parte’, e aggiunsi ‘i love you’”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Rimase colpito. Ma non è finita qui: dopo gli scrissi il mio numero di cellulare su un bigliettino e glielo misi nel suo cappello. Purtroppo non mi richiamò”. Di recente Claudia Gerini ha svelato di aver vissuto in passato una liaison con quello che oggi è uno dei suoi più cari amici, Carlo Verdone.

