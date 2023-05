Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno zii per la prima volta: la sorella del ballerino, Adelaide, aspetta il suo primo figlio.

Con enorme gioia Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano De Martino, ha annunciato via social di essere in attesa del suo primo figlio. Stefano De Martino e Belen Rodriguez diventeranno pertanto zii per la prima volta e al momento non è dato sapere se la cicogna porterà un maschietto o una femminuccia.

“Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”, ha scritto via social la sorella di Stefano, annunciando la sua gravidanza.

Belen e Stefano zii: l’annuncio via social

Adelaide De Martino ha annunciato via social che presto sarà madre per la prima volta e in tanti sono certi che la notizia sia stata accolta con gioia anche da Stefano De Martino e da sua moglie Belen (che, però, non hanno commentato pubblicamente la notizia). Stefano non ha fatto segreto di avere un rapporto molto profondo con sua sorella Adelaide, e quello in arrivo sarà il primo nipote per suo figlio Santiago. In tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se il ballerino commenterà pubblicamente questa splendida notizia.

