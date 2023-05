Nei giorni scorsi Loredana Bertè ha subito un intervento d’urgenza e in queste ore lei stessa ha rotto il silenzio sulle sue condizioni.

Loredana Bertè ha rotto per la prima volta il silenzio dopo che, nei giorni scorsi, ha subito un delicato intervento. A causa dell’operazione la cantante ha dovuto rinviare il suo tour a data da destinarsi e, finora, erano stati i membri del suo staff ad annunciare gli aggiornamenti sul suo conto.

“Mi sto riprendendo. Non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica e mi sto anche guardando l’Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti. La musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio”, ha scritto sui social la cantante aggiornando i fan sulle sue condizioni.

Loredana Bertè rompe il silenzio dopo l’intervento

Attraverso i social Loredana Bertè ha pubblicato un messaggio per aggiornare i suoi fan e tranquillizzarli in merito alle sue condizioni. Al momento non è dato sapere che tipo d’intervento abbia dovuto subire la cantante e in tanti, sui social, le stanno inviando i loro messaggi d’affetto e di calore, e sono impazienti di saperne di più. A causa dell’operazione Loredana Bertè dovrà trascorrere un periodo d’assoluto riposo e, per il momento, la cantante ha preferito non svelare ulteriori dettagli ai suoi fan.

