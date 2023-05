Chiara Iezzi ha svelato per la prima volta di aver subito una violenza mentre si trovava in campeggio e aveva solamente 8 anni.

La cantante Chiara Iezzi non ha fatto segreto di aver vissuto momenti bui in passato e per la prima volta a Verissimo ha confessato alcuni retroscena su di lei e su uno degli episodi più drammatici della sua vita. Quando aveva 8 anni infatti, la cantante avrebbe subito un abuso.

“Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Ero al bar, un ragazzino mi ha strattonata e mi ha portato in un luogo appartato. Lo shock mi è rimasto per molto tempo. Credo che questo episodio abbia influito abbastanza sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa, penso anche a causa di questo”, ha confessato la cantante.

Chiara Iezzi: l’abuso

Oggi Chiara Iezzi sembra aver ritrovato lentamente un equilibrio e sua sorella Paola non ha mai mancato di starle accanto e di dimostrarle tutto il suo sostegno. Ospite a Verissimo la cantante non ha nascosto alcuni degli episodi più drammatici della sua vita e ha confessato che da un anno si starebbe recando da uno psicoterapeuta per cercare di superare alcuni traumi irrisolti.

“Ci conosciamo da sempre e lo capivo che c’era qualcosa che non andava, ma deve essere la persona in difficoltà a riconoscere il momento di fragilità e a chiedere di farsi aiutare. Io ci sono e ci sono sempre stata, ho aspettato il momento giusto di Chiara per chiedere aiuto. Ha una famiglia che l’ha sempre amata e supportata, ma anche amici e fan. Da questo punto di vita siamo persone molto fortunate”, ha confessato sua sorella Paola in merito alla questione.

