Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, si è confessata senza filtri e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Anna Lou Castoldi è la figlia che l’attrice Asia Argento e il cantante Morgan hanno avuto insieme nel 2001. Oggi la figlia dei due vip ha lasciato la casa in cui viveva con sua madre per cercare di cavarsela da sola e il suo sogno sarebbe un giorno quello di lasciare l’Italia e vivere solo della sua arte (come i genitori recita, canta e dipinge). Per mantenersi Anna Lou lavora come rider, e a Fanpage ha rivelato:

“Consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto (…) Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare”.

Anna Lou Castoldi: la fidanzata e il lavoro

Per la prima volta la figlia di Morgan e Asia Argento si è raccontata a cuore aperto e ha rivelato che lavorerebbe come rider e vivrebbe in un piccolo borgo italiano in compagnia della sua ragazza. Anna Lou è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma fin da giovanissima ha svolto qualche piccolo ruolo come attrice (e ha recitato nella fortuna serie Baby. Oggi il suo sogno sarebbe quello di lasciare l’Italia insieme alla sua ragazza, su cui ha detto:

“Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG