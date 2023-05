Aurora Ramazzotti si è mostrata dall’estetista mentre era intenta ad allattare suo figlio, Cesare, nato lo scorso 30 marzo.

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del suo primo figlio e, nelle scorse ore, ha postato sui social una foto in cui la si vede mentre è intenta ad allattare suo figlio durante una sua seduta dall’estetista. “Multitasking is key”, ha scritto ironica Aurora nella didascalia all’immagine, che non ha mancato di scatenare una bufera nei suoi confronti.

“A casa non ti starai ammazzando a pulire, vero?”, le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Solo chi è fortunato può permettersi tutto questo”, e ancora: “Purtroppo non tutti hanno questi privilegi economici. Anche io farei 10 figli se fossi servita come te”.

Aurora Ramazzotti dall’estetista con il figlio

Una vera e propria bufera ha travolto Aurora Ramazzotti che, nelle ultime ore, si è mostrata mentre allattava suo figlio Cesare dall’estetista (e in particolare mente una era intenta a sistemarle i capelli e, un’altra, a farle la pedicure). Come sempre sui social non sono mancati i commenti di coloro che hanno accusato Aurora di essere una privilegiata e per il momento la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi Aurora aveva ribattuto contro coloro che l’avevano accusata di essere “una madre degenere” perché si era concessa “un’ora d’aria”. A seguire la stessa figlia dei due vip ha spiegato che suo figlio Cesare era con lei e che non ci sarebbe stata ragione per fare polemica.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG