La cantante Anna Tatangelo si è concessa un giro di shopping per le vie di Roma ed è stata immortalata dai paparazzi.

Anna Tatangelo sembra aver finalmente ritrovato la serenità dopo la dolorosa fine della sua storia con Gigi D’Alessio e dopo la liaison avuta con il rapper con Livio Cori. Oggi la cantante frequenterebbe il modello più giovane Mattia Narducci, e nelle ultime ore è stata avvistata per le vie di Roma mentre si concedeva un pomeriggio di shopping. La cantante avrebbe acquistato un paio di scarpe Nike dal valore di 149 euro e a seguire è stata immortalata mentre usciva da un negozio Casadei con un altro sacchetto in mano.

Anna Tatangelo: lo shopping il look griffato

Anna Tatangelo ama fare shopping e non ha rinunciato ai vestiti griffati neanche per il suo pomeriggio di compere per le vie di Roma. La cantante è stata avvistata con uno zainetto nero di Chanel (che, secondo TgCom24, sarebbe fuori collezione e potrebbe costare addirittura 15mila euro) e un berretto dell’Adidas da 22,00 euro. La cantante sembra essere in forma e più felice che mai e da diversi mesi al suo fianco sarebbe presente il giovane modello Mattia Narducci.

Al momento Anna Tatangelo non ha ancora rotto il silenzio sulla loro storia d’amore e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più.

