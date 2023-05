A Uomini e Donne Tina Cipollari è stata protagonista di un’accesa lite con Elio Servo e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

L’ultimo episodio di Uomini e Donne ha creato una baraonda in rete dove in tantissimi si sono scagliati contro il programma e contro il cavaliere Elio Servo, colpevole di aver fatto bodyshaming contro l’opinionista Tina Cipollari. Elio in passato ha vissuto un trauma a causa del consumo eccessivo di latticini e così, per provocarlo, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono mostrate mentre mangiavano del pane con la ricotta.

“Mangiane ancora, così diventi ancora più grassa”, ha tuonato il cavaliere all’indirizzo dell’opinionista vamp.

Tina Cipollari contro Elio Servo: la lite

Sono volate scintille tra Tina Cipollari e Elio Servo a Uomini e Donne e in tanti, tra i fan del programma, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se verranno presi provvedimenti. “Spettacolo indecoroso”, ha scritto qualcuno assistendo a quanto fatto da Tina Cipollari e Gemma Galgani difronte a Elio Servo, mentre altri hanno accusato il cavaliere di aver fatto body shaming contro l’opinionista vamp. La produzione del programma si esprimerà dopo quanto accaduto? In tanti, tra i telespettatori, hanno manifestato la loro indignazione per la vicenda.

