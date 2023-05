Miriam Leone si è confessata a cuore aperto con i fan svelando i problemi da lei avuti in passato a causa dei suoi attacchi d’ansia.

Più volte attraverso i social Miriam Leone ha parlato ai fan dei suoi attacchi d’ansia o delle insicurezze vissute in passato a causa degli attacchi subiti da parte degli haters. In queste ore la modella e attrice è tornata a parlare dell’ansia e di come, in questi anni, avrebbe imparato a gestirla. Miriam Leone ha anche svelato quanto fare yoga o un bagno caldo con le sue essenze preferite l’abbia aiutata.

“C’è voluto tempo. Non ho avuto fretta….piano piano ho cercato di ristabilire un equilibrio mettendo tutto insieme…. quello che mi mancava e quello che mi assomigliava…gli oli essenziali che mi riportavano al profumo della mia terra, un momento di pace dove calmare il respiro, ho piano piano imparato a nutrirmi di tutto quello che mi faceva stare meglio…”, ha scritto via social.

Miriam Leone e l’ansia: la confessione dell’attrice

Attraverso un video condiviso via social Miriam Leone ha confessato quali sarebbero i suoi stratagemmi per sbloccare l’ansia e vivere al meglio la sua vita quotidiana. L’attrice ha invitato i suoi fan a prendersi cura di loro stessi e a fare il possibile per superare i loro problemi di natura psicologica. Il messaggio dell’attrice (sposata da due anni con Paolo Carullo) ha fatto il pieno di like tra i fan, impazienti di conoscerla sempre meglio e ancora di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG