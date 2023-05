Michelle Hunziker ha confessato a cuore aperto alcuni retroscena sul suo addio al marito, Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker ha raccontato al settimanale F alcuni retroscena sulla dolorosa fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie, Sole e Celeste. La showgirl svizzera ha confessato per la prima volta che, benché la separazione sia avvenuta in maniera pacifica, le sue figlie avrebbero sofferto, così come molti altri figli di genitori separati.

“Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Tanto che, se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”, ha confessato la showgirl.

Michelle Hunziker: l’addio a Trussardi e le figlie

Un anno fa Michelle Hunziker ha annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, con cui ha cercato di mantenere un rapporto pacifico per il bene delle sue due figlie. La showgirl ha smentito definitivamente le ipotesi in merito a un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito e ha precisato che oggi sarebbe serenamente single. In tanti si chiedono se in futuro riuscirà a trovare un nuovo amore.

