Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di moltissimi ex volti del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha deciso di festeggiare il suo 59esimo compleanno in compagnia dei suoi più cari amici e di alcuni ex volti del GF Vip. Per l’occasione il conduttore ha anche mostrato quale regalo avrebbe ricevuto, ossia una grande moneta dorata di cioccolato con impresso il suo volto. “La moneta di re Alfo, l’uomo che qualsiasi cosa diventa oro”, ha detto Alex Belli (tra gli invitati alla festa) mostrandola agli utenti via social.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: la festa di compleanno

Alfonso Signorini ha organizzato una vera e propria festa esclusiva (che aveva inizialmente rinviato a causa delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi) per il suo compleanno e ad essa hanno preso parte Attilio Romita, Oriana Marzoli, Eleonoire Ferruzzi, Sofia Giaele De Donà Valeria Marini, Giacomo Urtis, Pierplaolo Pretelli, Giulia Salemi e moltissimi altri volti vip. “Per me sono tanti piccoli figli questi disgraziati scappati di casa”, ha dichiarato scherzoso il conduttore, entusiasta per i festeggiamenti e i regali ricevuti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG