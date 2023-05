Sophie Codegoni ha dato alla luce la sua prima figlia e sui social è stata travolta dalle critiche mentre ballava con il suo fidanzato.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno accolto più felici che mai la loro prima figlia, Celine Blu, e nelle ultime ore i due si sono mostrati con un simpatico video mentre ballavano in ospedale. “Ci siamo! Tra una contrazione e l’altra questa è la situazione”, ha scritto ironica la coppia sui social. Tra i fan c’è chi ha provocato Sophie scrivendole:

“Vedrai che quando arriveranno le vere contrazioni non ballerai più”, e ancora: “Mi sa che ancora non lo sai cosa sono le vere contrazioni…”.

Sophie Codegoni balla prima del parto

Sophie Codegoni ha dato alla luce la sua prima figlia, Sophie Blu, e per ingannare l’attesa in ospedale lei e Alessandro Basciano hanno condiviso alcuni teneri video poche ore prima che nascesse la bambina. Sui social in tanti hanno provocato Sophie affermando che, con i dolori del parto vero e proprio, non sarebbe stata più così allegra e intanto, sui social, qualcuno ha preso le difese dell’influnecer scrivendo: “La cattiveria umana non ha limiti”, e ancora: “Ma scriverle di mandarvi un video quando avrà le contrazioni vere, vi fa sentire in pace con voi stesse? Ma che vipere”.

