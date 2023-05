Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato via social la nascita della piccola Celine, loro prima figlia.

Più felici e innamorati che mai, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. L’influencer è diventata mamma per la prima volta mentre per il fidanzato si tratta in realtà della seconda figlia (ha avuto il suo primo, Nicolò, dalla precedente relazione con Clementina Deriu). La coppia sembra essere raggiante e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni per l’arrivo della loro bambina.

“Non ci sono parole per descrivere la gioia,l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue”, hanno scritto i due via social.

Sophie Codegoni ha partorito

Sophie Codegoni ha dato alla luce la sua prima bambina e sui social lei e Alessandro Basciano hanno annunciato con gioia la notizia ai fan, impazienti di saperne di più sulla loro nuova vita in tre. Durante i nove mesi della gravidanza Sophie non ha perso occasione per svelare ai fan alcuni retroscena e per raccontare loro gli sviluppi fatti col passare dei mesi. In diretta tv lei e Basciano avevano confessato che avrebbero avuto una figlia femmina e che il nome della bambina sarebbe stato Celine.

La coppia è sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip e, sul red carpet del Festival di Venezia, Basciano aveva chiesto all’influencer di diventare sua moglie. Le coppia al momento ha rinviato le nozze a data da destinarsi e poco dopo la romantica proposta i due hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia. In queste ore in tantissimi hanno fatto loro le congratulazioni e non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sull’arrivo della piccola Celine nelle loro vite.

