Un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è scagliata contro Alessandro Cecchi Paone, che ha deciso di ritirarsi da questa edizione dello show.

Marina La Rosa, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex concorrente del primo GF, si è scagliata pubblicamente contro Alessandro Cecchi Paone su cui, nei giorni scorsi, aveva scritto una frecciatina infuocata via social. Proprio in queste ore è emerso che il conduttore abbia deciso di ritirarsi dal reality show dei naufraghi a causa di un problema di salute che avrebbe impedito al suo fidanzato, Simone Antolini, di tornare all’interno del programma.

“Trovo che sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano e io invece lo dico”, ha scritto via social Marina La Rosa.

Alessandro Cecchi Paone

Marina La Rosa contro Alessandro Cecchi Paone

Nei giorni scorsi Marina La Rosa ha suscitato l’ilarità e le polemiche della rete a causa di alcune frecciatine inviate via Twitter ai naufraghi dell’Isola dei Famosi (e in particolare a Cecchi Paone, Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato).

In queste ore la stessa ex naufraga è intervenuta in merito alla questione ribadendo la sua opinione su alcuni volti della nuova edizione del reality show, e chiarendo inoltre via social: “Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, st***a. E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista (in generale nella vita proprio) e a conservare la leggerezza (o, nella maggior parte dei casi, a cercarla perché non ce l’avete).

