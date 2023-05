Attraverso i social Elettra Lamborghini ha svelato alcuni retroscena dietro la sua forma fisica smagliante.

In vista dell’estate e di un nuovo tour di concerti, Elettra Lamborghini ha confessato ai suoi fan che starebbe facendo il possibile per avere più fiato e una forma fisica smagliante. In tanti hanno notato che l’ereditiera sarebbe visibilmente dimagrita e, attraverso le sue stories, lei stessa ha svelato i sacrifici fatti per raggiungere certi risultati.

“L’altro giorno mi stavo spalmando una crema e ho pensato che la gente vede che in 3 mesi, voilà, sono dimagrita… No belli: tutte le sere mi spalmo queste creme. Non immaginate tutti i sacrifici che ci sono dietro. Faccio la sauna, mi alleno come una matta, mangio bene. La gente non sa mai un caz*o”, ha affermato.

Elettra Lamborghini dimagrita: lo sfogo

Oggi Elettra Lamborghini sembra aver trovato finalmente un equilibrio nonostante enormi sacrifici e, attraverso i social, lei stessa si è scagliata contro i detrattori che continuano a criticarla per la sua forma fisica. “Quel che voglio dire è che non vi va mai bene niente. E sono magra e allora son ‘troppo magra’. E son grassa e allora ‘sono troppo grassa’. (…) Tra l’altro continuo a pensare alla fatica che ho fatto perché mi sto allenando minimo due volte al giorno, poi faccio equitazione, le prove, eccetera. Sto lavorando sul mio corpo perché questa estate sarò in tour e non voglio arrivare col fiato corto dopo tre canzoni”, ha tuonato.

Critiche sui social a parte, l’ereditiera sembra aver ritrovato la serenità e lei stessa ha confessato di aver superato un periodo di crisi di cui aveva recentemente parlato a Verissimo.

