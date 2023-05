In un’intima intervista Michelle Hunziker ha confessato alcuni retroscena sulla sua separazione e su quella dell’amica Ilary Blasi.

Un anno fa Michelle Hunziker ha detto addio a Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. Al settimanale F la showgirl ha parlato di come la sua vita sarebbe cambiata dopo la separazione e a seguire ha risposto a una domanda su quella vissuta dalla sua amica Ilary Blasi (che a luglio scorso ha annunciato il suo addio allo storico marito, Francesco Totti).

“Ilary è stata brava, non ha mai detto una parola, e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo matrimonio”, ha confessato la showgirl svizzera.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: l’addio di Totti e Ilary

Michelle Hunziker ha cercato di glissare alle domande sull’addio tra la sua amica Ilary Blasi e su Francesco Totti e su quella che, per molti, è stata la separazione più discussa dell’anno. La showgirl svizzera ha anche confessato a F che oggi sarebbe single e serena e che a riempire le sue giornate ci penserebbero le figlie e il suo nipotino appena nato, Cesare.

“L’amore ha molte forme e in questo periodo ne ricevo e do talmente tanto che mi sento sazia”, ha confessato, e ancora: “Ma non escludo che mi possa ricapitare anche quello di coppia: vedo gente innamorarsi a tutte le età”. La showgirl riuscirà a trovare di nuovo l’amore?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG