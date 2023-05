I fan di Chiara Ferragni sono in allarme per le condizioni della loro beniamina a causa di un dettaglio spuntato sui social.

Negli ultimi tempi in tanti hanno manifestato la loro preoccupazione per Chiara Ferragni a causa della sua presunta ed eccessiva magrezza e a causa di quello che – secondo molti – sarebbe uno sguardo meno brillante ed allegro da parte dell’influencer. In queste ore in tanti hanno poi notato da alcune foto da lei postate sui social che, sul seno, avrebbe un cerotto. Al momento l’influencer non ha svelato perché lo indosserebbe o cosa le sia accaduto.

Chiara Ferragni: il cerotto sul seno

In queste ore in tantissimi si sono riversati sui canali social di Chiara Ferragni esprimendo la loro preoccupazione per l’influencer che, in alcune foto sui social, avrebbe un cerotto sul seno. La moglie di Fedez al momento non ha rotto il silenzio sulla questione né ha cercato di tranquillizzare i fan sulle sue condizioni e in tanti sembrano esser certi che, a causa della sua presunta crisi con il marito, abbia perso peso e abbia uno sguardo triste e malinconico. Sarà vero? In tanti sui social sperano di conoscere presto la verità in merito alla questione.

