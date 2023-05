Fedez ha aggiornato i fan dopo essersi sottoposto a una risonanza magnetica a causa del cancro per cui è stato operato un anno fa.

Fedez è tornato in ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica e scongiurare il pericolo di metastasi o recidive dovute al tumore. Lo stesso rapper ha aggiornato i suoi fan mostrandosi in ospedale e scrivendo via social: “L’ansia che mi mette fare la risonanza… Visita di controllo a un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata”.

Firenze 08/10/2016 – red carpet film ‘Inferno’ / foto Insidefoto/Image nella foto: Fedez ONLY ITALY

Fedez in ospedale per la risonanza magnetica

Tutto si è risolto per il meglio per Fedez che, un anno fa, ha scoperto di avere un raro tumore del pancreas e ha subito un intervento d’urgenza. Il rapper oggi sta bene e si è recato in ospedale per una risonanza magnetica che ha confermato il suo buono stato di salute. Il rapper non ha nascosto la sua ansia nel doversi sottoporre a questo tipo di screening e, come sempre, ha aggiornato i fan dei social.

Intanto tra i suoi ammiratori ferve l’attesa per l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, dove sembra che per la prima volta lui e Chiara Ferragni parleranno apertamente di quanto vissuto nei mesi appena passati (dalla scoperta della malattia del rapper alla loro presunta crisi).

