Luca Argentero è tornato sul set di Doc e sua moglie, Cristina Marino, non ha perso occasione per fare una battuta bollente.

“Si riparte!”, ha scritto Luca Argentero mostrandosi con il camice bianco e annunciando il suo ritorno sul set di Doc – Nelle tue mani. La moglie dell’attore, Cristina Marino, non ha perso occasione per fargli una battuta bollente, e ha scritto: “Fa anche visite a domicilio?”.

La frase dell’attrice non è passata inosservata tra i fan e ha scatenato l’ironia della rete. Ad incendiare ulteriormente la situazione ci ha pensato lo stesso Argentero, che ha risposto: “Dove le fa male signorina?”. Qualcuna tra le fan ha scritto: “A me ovunque”, “Ci fai sapere anche a noi? Così ci prenotiamo, credo che siamo in migliaia”, e ancora: “C’è mezza Italia che vorrebbe farsi visitare da te Doc”.

Luca Argentero e Cristina Marino: il botta e risposta bollente

La passione è alle stelle tra Luca Argentero e Cristina Marino che, attraverso i social, hanno divertito i loro fan con un botta e risposta incandescente. Giusto qualche giorno fa l’attore era stato rimproverato dalla suocera per i contenuti spinti del suo libro e lei stessa aveva messo in guardia sua figlia dando scherzosamente dello “sporcaccione” all’attore. I due sono diventati genitori del loro secondo figlio, Noè Roberto, solo alcuni mesi fa.

