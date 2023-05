Luca Argentero è stato protagonista di un siparietto ironico insieme a sua suocera, mamma di Cristina Marino.

Luca Argentero ha pubblicato il suo libro Disdici tutti i miei impegni e in queste ore sua suocera lo sta leggendo per la prima volta. La moglie dell’attore, Cristina Marino, ha intervistato sua madre in merito alla lettura e ha ironizzato via social: “Ragazzi mia madre è sconvolta dal libro di Luca, che tra l’altro è un capolavoro per quel che mi riguarda. E lei è sconvolta e questa cosa ci sta facendo ridere tantissimo. L’ha soprannominato: ‘Cinquanta sfumature di Luca Argentero’”.

Luca Argentero

Luca Argentero: la suocera e il libro

La suocera di Luca Argentero si è detta a dir poco “sconvolta” per alcuni dei contenuti presenti nel libro di suo genero, l’attore Luca Argentero e, scherzando con sua figlia Cristina in merito alla questione ha dichiarato via social: “E’ tanto zozzo. Altro che le sfumature di grigio, arancione nero. Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive? E’ tanto sporcaccione. E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta”. Luca Argentero ha commentato la questione dicendosi “orgoglioso” di aver sconvolto sua suocera e ha sorriso divertito insieme a sua moglie Cristina, madre dei suoi due figli.

