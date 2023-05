La showgirl Michelle Hunziker, da poco diventata nonna, ha sedotto i suoi fan dei social con un seducente abito rosso fiamma.

Appena un mese fa Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta ma, attraverso i social, non ha mai perso occasione per continuare a sedurre i suoi fan. La showgirl svizzera in queste ore si è mostrata più bella che mai in un abito rosso fiamma e monospalla che metteva in risalto le sue curve da capogiro. “Non chiamatela nonnina…”, ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto ironico: “Non vedo l’ora che nasca il mio primo nipote, forse ringiovanisco”.

Michelle Hunziker e il vestito rosso: lo scatto conquista i fan

Michelle Hunziker è più bella e seducente che mai e sui social continua a fare il pieno di like con la sua forma smagliante. Appena un mese fa la showgirl è diventata nonna del suo primo nipote (il piccolo Cesare, figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti) e sui social non ha perso occasione per svelare ai fan qualche retroscena sulla nascita del bambino. Qualche giorno fa ad esempio Aurora si è recata a casa sua e la showgirl ha potuto finalmente prendersi cura del piccolo e lasciar riposare per qualche ora sua figlia.

