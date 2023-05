La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile ha subito una battuta d’arresto? Il gossip è diventato sempre più insistente in rete.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Giulia Stabile e Sangiovanni potrebbero aver deciso d’interrompere la loro storia d’amore (che non ha mancato di far sognare i fan dei social e della tv). Secondo indiscrezioni infatti i due non si mostrerebbero insieme da tempo e di recente la ballerina si sarebbe mostrata mentre danzava con il ballerino professionista di Amici Sebastian (fatto che ha alimentato le voci in merito a un presunto flirt tra i due).

Sangiovanni

Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi: le indiscrezioni

Al momento Sangiovanni e Giulia Stabile non hanno rotto il silenzio in merito alle voci che li vorrebbero in crisi ma in tanti, sui social sono sempre più convinti che tra i due sia in atto una battuta d’arresto. La coppia ha sempre vissuto la propria vita privata nel massimo riserbo e in passato, attraverso i social, la stessa Giulia aveva smentito i gossip in circolazione affermando: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni…Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Anche questa volta uno dei due romperà il silenzio a seguito dei gossip in circolazione? I fan sono impazienti di saperne di più.

