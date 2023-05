Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? I gossip è diventato sempre più insistente in rete a causa di un messaggio dell’ex dama.

Secondo i rumor in circolazione Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero essere in crisi. Ad allertare i fan in merito alla questione è stato un messaggio della dama in cui era scritto: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. A seguire la stessa Ida ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Ida e Alessandro in crisi: l’indiscrezione

Da mesi circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza e in molti, tra i fan dei social, credono che la coppia non sia destinata a resistere ancora lungo. Nelle ultime ore la stessa Ida ha rotto il silenzio via social e ha fatto chiarezza in merito al suo ultimo post, che aveva fatto pensare a molti in una sua presunta crisi con Alessandro.

“La stories di prima dove diceva ‘Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio’ l’ho messa proprio perché mi è successa una disavventura. C’è successa insieme. Io e Ale eravamo a Roma per passare dei giorni insieme. Mi hanno rubato la borsa. Quindi sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non c’è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene“, ha dichiarato l’ex compagna di Riccardo Guarnieri, che ha anche precisato che presto lei e il fidanzato potrebbero andare a convivere (a Roma o a Firenze).

