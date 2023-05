Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha intervistato Enrico Papi in merito alla sua presunta lite con Ilary Blasi.

Nei giorni scorsi si era vociferato che Enrico Papi e Ilary Blasi avessero litigato nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi e, secondo i rumor in circolazione, la conduttrice sarebbe andata su tutte le furie perché l’opinionista le aveva tolto una busta di mano mentre era in diretta tv. Sulla questione (ai microfoni di Striscia la Notizia) è intervenuto lo stesso Papi, che ha smentito con fermezza i rumor in circolazione.

“Ho rischiato che mi mandassero a casa? No, questo non è mai stato messo in discussione. In realtà, da quando faccio televisione, sono spontaneo, non ho filtri. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano. Mi hanno messo dei paletti? Non è vero”.

Enrico Papi

Enrico Papi: la verità sulla lite con Ilary Blasi

Enrico Papi ha smentito con fermezza le voci in merito alla sua presunta lite con Ilary Blasi e a Striscia la Notizia ha fatto chiarezza sui motivi che lo avrebbero spinto a prendere la busta dalla mano della conduttrice in diretta tv. A quanto pare tra i due regnerebbe il sereno e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere come se la caveranno durante questa nuova edizione del programma (la prima dopo l’addio della conduttrice allo storico marito Francesco Totti).

