Dopo la vacanza a Dubai Diletta Leotta è volata alle Baleari in compagnia di Loris Karius e sui social ha mostrato orgogliosa il suo pancino.

Diletta Leotta è più felice che mai accanto al fidanzato Loris Karius, con cui si sta godendo una vacanza paradisiaca alle Baleari con tanto di pancino in bella vista.

La conduttrice ha annunciato la sua gravidanza appena un mese fa (mentre si trovava a Dubai) e a seguire ha condiviso alcune delle sue emozioni con i fan dei social in merito a questo speciale periodo. In tanti, tra i suoi fan, non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della sua prima figlia, che dovrebbe nascere dopo la fine dell’estate.

Diletta Leotta: il pancino alle Baleari

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano essere più felici ed innamorati che mai e la conduttrice ha sorpreso i fan mostrando sorridente il suo pancino durante la loro vacanza.

La coppia finora è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e Diletta Leotta ha cercato di proteggere la sua privacy nei primi mesi della gravidanza. Quando la conduttrice ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia sui social si sono avvicendati commenti ironici e insulti da parte dei fan e c’è chi non ha mancato di prenderla in giro nonostante il momento delicato della gravidanza. Diletta Leotta ha preferito non replicare ai commenti in circolazione.

