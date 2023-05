Chanel Totti ha dedicato un suo tenero post al nonno scomparso Enzo Totti, deceduto nel 2020 a seguito del suo contagio da Covid-19.

Attraverso i social Chanel Totti ha voluto dedicare un messaggio a suo nonno, Enzo Totti, scomparso a seguito della sua positività al Coronavirus. La figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha postato una foto in cui è ritratta insieme al nonno e in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno ha scritto: “Auguri angelo mio”.

Ilary Blasi Francesco Totti

Chanel Totti: il messaggio per Enzo Totti

Chanel Totti era molto legata a suo nonno Enzo, padre di suo padre Francesco Totti. In queste ore la figlia dei due vip ha voluto quindi dedicare un suo tenero messaggio al nonno, scomparso a seguito di complicazioni dovute alla sua positività al Coronavirus. La sua scomparsa toccò profondamente suo figlio, Francesco Totti, che attraverso i social gli dedicò una commovente e straziante lettera.

“Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!”, aveva scritto l’ex calciatore nel suo messaggio via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG