Paola Turani ha fatto sapere di aver tolto la tv dal suo salotto perché suo figlio, il piccolo Enea, ne sarebbe stato a dir poco ossessionato.

Paola Turani ha confessato ai suoi fan di aver deciso di togliere la tv dal suo salotto perché il suo bimbo, Enea, ne sarebbe stato a dir poco ossessionato. A seguito della sua confessione l’influencer è stata travolta da una vera ondata di polemiche e c’è chi l’ha criticata perché non sarebbe riuscita a imporsi con il suo bambino e chi, invece, l’ha accusata di aver preso una decisione fin troppo drastica. Paola Turani replicherà alle numerose critiche nei suoi confronti?

Paola Turani e il televisore: la decisione via social

Il piccolo Enea, figlio di Paola Turani e di suo marito Riccardo, sarebbe stato a dir poco ossessionato dalla tv nonostante i suoi genitori abbiano deciso di lasciargliela vedere con moderazione. Attraverso i social la stessa influencer a tal proposito ha confessato:

“Enea era diventato ossessionato dalla tv, cercava il telecomando per accenderla ogni volta che tornavamo a casa, gli avevamo permesso di guardare i suoi cartoni prferiti qualche volta ma un poco alla volta la situazione stava degenerando, non ne aveva mai abbastanza! Quante urla, anche per ore e ore se non otteneva quello che voleva. Dopo questa settimana, via, abbiamo deciso di toglierla. Si accende la musica e via, ma senza tv non la cerca proprio”. Al momento Paola Turani non ha replicato alle numerose critiche rispetto alla sua decisione e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.

