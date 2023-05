Secondo indiscrezioni Elodie e Andrea Iannone, insieme da quasi un anno, avrebbero deciso di fare un passo importante.

Secondo il settimanale Chi Elodie e Andrea Iannone avrebbero deciso di andare a convivere a Milano. La coppia avrebbe preso una casa in zona San Vittore ed essa consentirà ai due di trovare finalmente una nuova stabilità dopo le molte trasferte da loro fatte tra Lugano (dove risiede il pilota) e, per l’appunto, la capitale meneghina. Appena tre anni fa, durante la sua relazione con Marracash, Elodie aveva affermato di non essere pronta alla convivenza ma, a quanto pare, accanto a Iannone ha cambiato idea.

Elodie e Iannone: la convivenza

A quasi un anno dall’inizio della loro storia d’amore, Elodie e Andrea Iannone sembrano essere più felici ed uniti che mai e la cantante e il pilota avrebbero deciso finalmente di andare a vivere insieme. Al momento la notizia non è stata confermata dai due diretti interessati ma in passato Elodie aveva confessato pubblicamente di non essere pronta ad andare a convivere con il suo celebre ex, Marracash (a cui è stata legata fino al 2021). In tanti si chiedono cosa sia successo tra i due che, inizialmente, sembravano aver mantenuto buoni rapporti dopo la decisione di dirsi addio.

