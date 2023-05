Andrea Iannone ha pubblicato un messaggio romantico dedicato a Elodie in occasione del compleanno della cantante.

Elodie ha compiuto 33 anni e ha festeggiato in un rinomato ristorante di Milano con le persone a lei più care. Tra queste non poteva mancare il suo fidanzato, Andrea Iannone, che ha condiviso alcune sue foto e ha scritto: “Ti amo e ti stimo. Sei immensa. Buon compleanno amore mio”.

Elodie: il messaggio di Andrea Iannone

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone sembra procedere a gonfie vele e nelle ultime ore il pilota ha voluto dedicare un tenero messaggio alla sua amata postando alcune delle sue foto sui social. I due stanno insieme da circa un anno e secondo i rumor in circolazione avrebbero da poco preso casa insieme a Milano, dove avrebbero scelto di andare a convivere dopo aver vissuto gli ultimi mesi della loro relazione “a distanza”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla loro storia d’amore e sono curiosi di sapere se essa sia destinata a durare.

Elodie continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e non ha più proferito parola in merito ai rapporti con il suo celebre ex, Marracash.

