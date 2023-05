Antonino Spinalbese ha commentato per la prima volta la storia secondo cui sua figlia Luna avrebbe un’altra madre biologica.

Nei mesi scorsi sui social una donna moldava di nome Tatiana ha affermato di essere la madre biologica di Luna Marì e ha lanciato alcune assurde teorie sull’acquisto illegale dei suoi ovociti (da parte della showgirl Belen Rodriguez, madre della bambina, e di Antonino Spinalbese) e sul fatto che le dovessero restituire quanto prima la figlia. In queste ore una donna ha attaccato Antonino via social rilanciando quanto detto dalla signora Tatiana sui social e l’hair stylist ha presto replicato scrivendo: “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘i ovociti di Tatiana’?”

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: la risposta via social

Antonino Spinalbese ha replicato con sarcasmo contro chi, via social, ha messo in circolazione un’assurda storia in merito alla piccola Luna Marì, la figlia che nel 2021 lui e la showgirl Belen Rodriguez hanno avuto insieme.

La vicenda (a cui a dire il vero non hanno creduto in molti sui social) aveva preso sempre più piede nei mesi scorsi e qualcuno tra i fan di Belen Rodriguez aveva segnalato la questione alla stessa showgirl chiedendole di prendere provvedimenti e intraprendere misure legali per le illazioni in questione. Ora che Antonino ha commentato l’accaduto ci saranno ulteriori sviluppi?

