Melissa Satta ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Matteo Berrettini, con cui sembra aver ritrovato la felicità.

Melissa Satta è uscita allo scoperto alcuni mesi fa insieme a Matteo Berrettini e per la prima volta a Vanity Fair ha confessato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore.

“Dopo il divorzio mi ero detta: mai più sportivi. Volevo la normalità, la famosa routine appunto. Ho avuto una relazione che non è andata, forse perché l’altro si ritrova in una non normalità con me e quindi le cose non funzionano”, ha dichiarato a Vanity Fair.

Melissa Satta: la confessione su Matteo Berrettini

Oggi Melissa Satta sembra finalmente felice accanto a Matteo Berrettini e ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena sulla loro storia d’amore. La modella ha conosciuto il tennista grazie ad amici comuni e in seguito alla fine della sua storia con Mattia Rivetti (l’imprenditore a cui è stata legata per quasi un anno dopo l’addio a suo marito, Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox). In merito all’amore per il suo nuovo compagno la Satta ha svelato:

“È una domanda molto difficile, anche perché sono molto timida e molto riservata su queste cose, quindi faccio fatica a rispondere però, ehm, non vivo le cose con leggerezza assolutamente e se una persona entra così nella mia vita è perché è una persona speciale, se no non ci sarebbe”.

