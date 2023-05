Aurora Ramazzotti ha postato alcune foto della sua gravidanza e di quella di sua madre e ha scatenato l’ilarità dei social.

Ad appena un mese dalla nascita del suo primo figlio, Cesare Augusto, Aurora Ramazzotti sta sfogliando l’album realizzato da sua madre Michelle Hunziker mentre era in attesa di lei e ha voluto condividere con i fan qualche retroscena inaspettato e divertente. In una delle foto condivise dall’influencer via social si vede sua madre Michelle al sesto mese di gravidanza e con un pancino appena accennato. “Ma dove ero io?”, ha scritto Aurora, che a seguire ha postato una foto della sua pancia al sesto mese e ha suscitato l’ilarità generale.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: pancino a confronto

Oggi Aurora Ramazzotti è più felice che mai per l’arrivo del suo primo figlio e, attraverso i social, ha colto l’occasione per mostrare ai fan alcuni dettagli e retroscena. La figlia di Michelle Hunziker ha divertito tutti quando ha mostrato il suo pancino in evidente stato di gravidanza durante il sesto mese e lo ha messo a confronto con quello di sua madre (che l’ha avuta quando aveva appena 19 anni).

“Sono ricordi senza tempo”, ha scritto Aurora, commossa ed emozionata per questo magico periodo della sua vita.

