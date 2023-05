Al Bano Carrisi ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla drammatica scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1994 a New Orleans.

Da tempo Al Bano è convinto che sua figlia, Ylenia Carrisi, sia tragicamente scomparsa e per la prima volta al Corriere della Sera ha voluto parlare pubblicamente delle motivazioni che lo hanno spinto a credere questo.

“Ho ricostruito quella notte ora per ora. Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse “io appartengo alle acque”, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così”, ha dichiarato il cantante al Corriere della Sera.

Albano Carrisi

Al Bano Carrisi: la scomparsa di Ylenia

Al Bano Carrisi è convinto che sua figlia Ylenia sia tragicamente scomparsa e ha parlato pubblicamente della questione al Corriere della Sera. Il cantante ha confessato che sua moglie Romina non avrebbe accettato la drammaticità dell’accaduto e infatti la cantante continua a lanciare ogni anno appelli e messaggi nella speranza di poter riabbracciare un giorno sua figlia.

Oggi lei e Al Bano sono riusciti a trovare una nuova armonia ma i due non hanno mai fatto segreto di pensarla in maniera diversa in merito alla scomparsa della figlia.

