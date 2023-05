Attraverso i social Sophie Codegoni ha voluto dedicare un commovente post a sua figlia Celine, che potrebbe nascere nei prossimi giorni.

Sophie Codegoni è più emozionata che mai per l’arrivo della piccola Celine e, insieme al fidanzato Alessandro Basciano, ha posato per i suoi ultimi scatti con il pancione e ha scritto sui social una tenera dedica alla sua piccola in arrivo. “Pochi giorni e finalmente sarai tra le nostre braccia…mamma e papà non stanno più nella pelle!!!”, ha scritto l’influencer nella didascalia al suo post.

Sophie Codegoni: la dedica alla figlia

Sophie Codegoni ha posato per i suoi ultimi scatti con il pancione e ha dedicato tutto il suo amore alla piccola Celine, la figlia che lei e Alessandro Basciano avranno tra pochi giorni. L’influencer nei giorni scorsi aveva svelato ai fan che la sua bambina fosse già in posizione per il parto e aveva raccontato per la prima volta alcune delle sue ansie in vista della nascita della bambina. Per Sophie si tratta della prima figlia mentre il suo fidanzato, Alessandro Basciano, è già padre di un figlio avuto durante una sua precedente relazione.

L’amore tra lui e Sophie è sbocciato un anno fa nella casa del GF Vip e i due hanno presto deciso di andare a convivere e coronare il loro sogno d’amore con un bebè.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG