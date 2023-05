La figlia di Lorella Cuccarini ha affermato via social di non amare le etichette e sua madre ha commentato le sue affermazioni.

Alcuni giorni fa attraverso i social, Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha affermato di non amare le etichette e ha anche aggiunto che potrebbe amare una donna come un uomo. Sua madre, intervistata da Gente, ha commentato le sue parole affermando:

“Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

Lorella Cuccarini: l’orientamento della figlia

Chiara Capitta è stata travolta dal clamore generale via social dopo che ha affermato nelle sue stories: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.

In tanti si sono chiesti come avesse preso la questione sua madre, Lorella Cuccarini, che in un’intervista a Gente si è detta interessata unicamente al benessere e alla felicità dei suoi figli (ne ha avuti quattro insieme a suo marito, Silvio Testi). Il commento della celebre conduttrice basterà a placare le domande indiscrete dei suoi fan sul conto di sua figlia?

