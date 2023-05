Fabrizio Corona è stato travolto da una bufera via social per alcune delle sue affermazioni su una foto inedita di Diletta Leotta.

Diletta Leotta è al quinto mese di gravidanza e al momento sta trascorrendo una vacanza alle Baleari in compagnia del fidanzato Loris Karius. Attraverso il suo canale Telegram Fabrizio Corona ha condiviso una foto inedita della conduttrice durante la vacanza e ha scritto:

“Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è”, e ancora: “La realtà, come potete vedere, è ben diversa”. Nella foto Diletta Leotta, con il pancino già evidente, è in spiaggia in costume da bagno e sul suo lato B si può vedere un accenno di cellulite. Il messaggio dell’ex Re dei paparazzi è stato bersagliato dalle critiche.

Fabrizio Corona: il commento su Diletta Leotta

Ancora una volta Fabrizio Corona è finito nell’occhio del ciclone per via di un suo commento sui social. L’ex Re dei paparazzi ha fatto riferimento al presunto “grasso in eccesso” della conduttrice Diletta Leotta e ha pubblicato una foto rubata del volto tv durante la sua vacanza d’amore con Loris Karius. In tanti non hanno gradito quanto scritto da Fabrizio Corona nei confronti della conduttrice, che appena un mese fa ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia. Diletta Leotta commenterà quanto accaduto in queste ore sui social?

