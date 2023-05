Stefano De Martino ha confessato per la prima volta i motivi per cui lui e sua moglie Belen dormirebbero in camere separate.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati a fare coppia fissa circa un anno fa e il ballerino ha confessato per la prima volta a Oggi che lui e la moglie dormirebbero in camere separate. Il motivo è molto semplice e lo stesso conduttore ha precisato: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen e De Martino in camere separate: i motivi

Stefano De Martino ha colto tutti di sorpresa svelando i motivi per cui lui e sua moglie Belen Rodriguez abbiano deciso di dormire in camere separate. La coppia è tornata insieme un anno fa e oggi sarebbe più unita che mai. Insieme ai due sono sempre presenti anche il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese.

A quanto pare Stefano De Martino è riuscito a instaurare un buon rapporto con la bambina, e su di lei ha detto: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG