Clizia Incorvaia ha denunciato l’incuria dovuta all’immondizia per le strade della Capitale, ma è stata travolta da una bufera via social.

Da un paio d’anni Clizia Incorvaia si è trasferita a Roma per poter stare insieme al suo compagno, Paolo Ciavarro, padre di suo figlio Gabriele. In queste ore la modella ha provato a denunciare l’incuria presente su alcuni marciapiedi della Capitale a causa della spazzatura, ma ha finito per essere travolta da una vera e propria polemica.

“Purtroppo non è installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco”, ha scritto l’influencer, a cui qualcuno ha risposto: “Certo, con questo outfit mi sembra la tua preoccupazione prioritaria”, mentre un altro ha aggiunto: “Ma perché? Ma si può trattare un argomento così delicato con le foto del tuo outfit?”.

Clizia Incorvaia: le foto con la spazzatura

Clizia Incorvaia ha finito per essere travolta da una vera e propria valanga di critiche a causa di una sua foto di denuncia contro la spazzatura di Roma e in tanti, sui social, hanno dimostrato di non aver apprezzato le modalità con cui ha affrontato l’argomento. Sulla questione al momento la fidanzata di Paolo Ciavarro ha preferito non replicare e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

