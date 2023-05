Paolo Kessisoglu ha annunciato la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadel, madre di sua figlia Lunitta.

In un’intima intervista al Corriere della Sera Paolo Kessisoglu ha parlato per la prima volta pubblicamente del dolore a lui causato dalla scomparsa dei suoi genitori, avvenuta a distanza di tempo ravvicinata e meno di un anno fa. Mettere ordine tra i loro oggetti avrebbe fatto comprendere all’attore molte cose e lui stesso ha confessato al Corriere della Sera:

“Oggi cercherei di ricucire più in fretta (in riferimento alla lontananza dai genitori, ndr). Aiuta a capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.

Paolo Kessisoglu

Paolo Kessisoglu: la separazione dalla moglie

Paolo Kessisoglu ha annunciato pubblicamente la fine della sua unione con Sabrina Donadel, madre di sua figlia Lunitta. I due sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e al momento l’attore non ha confessato i motivi che hanno portato lui e la madre di sua figlia a prendere questa decisione.

Prima di annunciare la separazione dalla giornalista, l’attore ha dedicato uno splendido e commovente messaggio ai suoi genitori, scomparsi entrambi nell’ultimo anno.

