Dopo le polemiche che hanno travolto Laura Chiatti per le sue affermazioni a Domenica In, Francesca Barra ha deciso di prendere le sue difese.

A Domenica In Laura Chiatti ha affermato ironica di essere “all’antica” e che vedere suo marito intento a svolgere i lavori di casa “le abbasserebbe l’eros”. Le sue dichiarazioni sono state fortemente criticate sui social ma in queste ore la giornalista Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria, è intervenuta in sua difesa scrivendo:

“Ma veramente volete crocifiggere Laura Chiatti perché ha espresso un gusto personale e l’ha espresso in modo chiaramente ironico? Ma davvero volete farne un caso? Sono talmente basita dalla bassezza delle critiche che stavo rinunciando a commentarlo perché ho sperato ottimista: ‘Si sgonfierà’. E invece ancora oggi offese su offese”.

Laura Chiatti: Francesca Barra la difende

Francesca Barra ha difeso l’attrice Laura Chiatti per quanto da lei affermato a Domenica In e a seguire, attraverso i social, si è scagliata contro “un certo tipo di femminismo”.

“Strano questo femminismo che vorrebbe censurare cosa una donna considera sexy o meno (scherzando) e che fa perseguitare da commenti sprezzanti una donna, privandola della libertà di espressione. Qualsiasi movimento intellettuale critico alla base ha la luce: illuminare i pensieri, le zone buie, aprire le gabbie”, ha scritto la giornalista sui social. Nei giorni scorsi anche Laura Chiatti era stata personalmente costretta a difendersi a seguito delle numerose critiche che l’avevano travolta via social per via delle sue dichiarazioni.

