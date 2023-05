Leda Bertè ha rotto il silenzio sulle condizioni di sua sorella Lordana Bertè, che nei giorni scorsi ha subito un intervento d’urgenza.

Loredana Bertè è stata costretta ad annullare le date del suo tour a causa di un problema di salute che l’avrebbe costretta nei giorni scorsi a subire un intervento d’urgenza. La cantante non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione mentre sua sorella Leda, intervistata da DiPiù, ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni. La cantante non sarebbe in pericolo di vita come ipotizzato da qualcuno e si starebbe riprendendo a seguito dell’intervento.

Loredana Bertè come sta: parla la sorella

Leda Bertè ha tranquillizzato i fan sulle condizioni di sua sorella Loredana che, nei giorni scorsi, ha subito un delicato intervento per un non meglio precisato problema di salute. Lo staff della cantante aveva fatto sapere dell’operazione da lei subita attraverso un comunicato ufficiale in cui annunciava inoltre l’annullamento del tour teatrale della Bertè, che al momento non è dato sapere quando si terrà. Leda Bertè, che con sua sorella Loredana non ha sempre avuto un rapporto equilibrato, ha confessato di essersi fatta viva con lei nel momento del bisogno.

“Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”, ha dichiarato la sorella della cantante, che però non è entrata nel merito della questione.

