Dayane Mello ha scagliato una frecciatina infuocata contro la sua ex amica Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

In vena di confidenze Dayane Mello si è concessa una diretta con i fan dei social e ha lanciato qualche frecciatina infuocata contro Andrea Zenga, fidanzato con la sua ex migliore amica Rosalinda Cannavò.

“Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo”, ha detto la modella.

Dayane Mello

Dayane Mello contro Rosalinda e Andrea Zenga

L’amicizia speciale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è sfumata dopo che le due hanno preso parte al GF Vip 5 e dopo che l’attrice si è legata a Andrea Zenga. In tanti si chiedono se, dopo la bordata fatta da Dayane alla sua ex migliore amica ci saranno ulteriori sviluppi e se l’attrice replicherà alle sue parole. Le due si sono recentemente incontrate al compleanno di Giulia Salemi, ma Rosalinda aveva riservato parole d’affetto nei confronti di Dayane.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG