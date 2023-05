L’ex suora Cristina Scuccia si è confessata a cuore aperto a Helena Prestes all’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha detto.

Cristina Scuccia si è confessata a cuore aperto con l’amica Helena Prestes all’Isola dei Famosi e, per la prima volta, ha parlato del vuoto che sentirebbe dentro di sé. L’ex suora ha deciso di provare l’esperienza dell’Isola dopo aver vissuto una crisi spirituale profonda e dopo aver deciso di dire addio alla sua vita da suore.

“Ho sempre questo vuoto dentro e ho sempre ricercato un posto nel mondo. Ognuno di noi è spinto alla ricerca della felicità. Penso che la felicità sia un obiettivo molto alto e deve essere qualcosa che deve durare nel tempo”, ha confessato.

Suor Cristina Scuccia

Cristina Scuccia triste: la confessione a Helena Prestes

Dopo l’addio alla vita consacrata, Cristina Scuccia ha deciso di mettersi in gioco all’Isola dei Famosi e per la prima volta si è confidata a cuore aperto con Helena Prestes. L’ex suora ha confessato di sentire un vuoto dentro di sé e ha anche ammesso di essere alla costante ricerca della felicità. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi riuscirà a farle superare questa crisi interiore? In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se il programma riuscirà a cambiarla ulteriormente.

