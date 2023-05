Stefano De Martino ha svelato per la prima volta un retroscena inaspettato sul suo addio all’ex fidanzata Emma Marrone.

Intervistato dal settimanale Oggi Stefano De Martino si è confessato a cuore aperto e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sul suo carattere e sul suo addio alla cantante Emma Marrone, con cui ha vissuto un’importante liaison mentre era un allievo di Amici.

“Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”, ha confessato il ballerino che, in seguito all’addio alla cantante, è riuscito a mantenere comunque con lei un buon rapporto.

Stefano De Martino

Stefano De Martino: la confessione su Emma

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Emma Marrone è naufragata quando lui ha incontrato Belen Rodriguez e ha provato per lei un vero e proprio colpo di fulmine (scegliendo poi di sposarla e di avere insieme a lei suo figlio, Santiago). Nonostante l’addio lui e Emma hanno mantenuto un buon rapporto, e il ballerino è tornato a ribadire la sua stima e il suo affetto per la cantante. Anche Emma Marrone ha sempre manifestato il suo affetto per l’ex fidanzato, di cui si è detta spesso orgogliosa.

