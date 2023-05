Alessandro Borghi ha annunciato di essere diventato padre di un bambino che lui e la sua compagna hanno chiamato Heima.

Alessandro Borghi ha atteso circa un mese prima di annunciare al mondo di essere diventato padre per la prima volta e a The Hollywood Reporter Italia ha svelato per la prima volta perché lui e la sua compagna, Irene Forti, avrebbero deciso di chiamare il piccolo Heima.

“Si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e, per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo. Queste camminate lunghe. E tra questi c’è stato un viaggio in Islanda. La nostra guida era un uomo molto dolce e molto gentile che un giorno ci ha raccontato questa cosa. Noi eravamo su una strada dove a sinistra c’era il temporale e a destra il sole. Lui si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo: si dice heima. E io ci ho pensato. E la sera, tornando a casa, ho detto a Irene: ‘Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?’”, ha dichiarato l’attore.

Alessandro Borghi

Alessandro Borghi: il nome del figlio

Alessandro Borghi è più felice che mai per la nascita del suo primo figlio e per la prima volta ha confessato alcuni retroscena sulla nascita del bambino, che ha deciso di chiamare Heima. L’attore è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e ha atteso quasi un mese prima di annunciare pubblicamente di essere diventato papà per la prima volta. Lui e Irene Forti sono andati a convivere nel 2020 e la loro storia d’amore è diventata giorno in giorno sempre più importante.

