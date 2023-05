In un’intima intervista a Vanity Fair l’attrice Margherita Buy ha confessato perché ha deciso di restare single.

Margherita Buy ha vissuto alcune importanti unioni sentimentali: è stata sposata con l’attore e regista Sergio Rubini ed è stata legata al pneumologo Renato De Angelis, padre di sua figlia Caterina. Nonostante questo l’attrice ha dichiarato che oggi non crederebbe più nell’amore e nella relazione di coppia e a Vanity Fair ha confessato:

“Come tutti ho bisogno degli altri, di sapere che qualcuno mi vuole bene. Ma il rapporto di coppia non fa per me. Ci ho provato in passato, mi ci sono anche molto dedicata: non ha funzionato. Mia figlia, che mi conosce, me lo dice sempre: “Mamma, tu starai sola per tutta la vita”.

Margherita Buy

Margherita Buy: la scelta di essere single

Margherita Buy ha confessato i motivi per cui, dopo alcune importanti storie d’amore, avrebbe deciso di restare single. L’attrice ha confessato a Vanity Fair anche alcuni retroscena sul suo rapporto con i genitori e su quello con sua figlia, Caterina, che come lei ha scelto di lavorare come attrice.

“Ho sempre voluto essere molto presente e, se ho fatto rinunce professionali per stare di più con lei, non le ho vissute come tali“, ha confessato l’attrice, che oggi sembra aver trovato la serenità.

