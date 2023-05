Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un tenero video con protagonista suo figlio Cesare e ha fatto il pieno di like.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno godendo la loro nuova vita da neogenitori e nelle ultime ore Aurora ha postato un tenero video che ha conquistato i suoi fan. Nella clip si vede il suo fidanzato, Goffredo, mentre è intento a mettere due fette di pane attorno al piedino del suo bambino, Cesare, per poi fare finta di mangiarlo. “Con mollica o senza?”, ha scritto ironica Aurora ai suoi fan.

Aurora Ramazzotti: il video del figlio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono più felici che mai accanto al piccolo Cesare e sui social non perdono occasione per condividere con i fan qualche dettaglio e retroscena della loro nuova vita da neogenitori. Il fidanzato di Aurora in queste ore si è reso protagonista insieme al suo bambino di un tenero video che ha fatto il pieno di like. Anche la nonna Michelle Hunziker non è da meno e, nei giorni scorsi, lei stessa si è mostrata mentre era intenta a prendersi cura del suo primo nipote mentre sua figlia Aurora stava riposando.

