Luigi Mario Favoloso ha lanciato una scottante indiscrezione sul conto di Simone Coccia e Stefania Pezzopane.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane hanno annunciato pubblicamente il loro addio. A sorpresa però Luigi Mario Favoloso ha scagliato contro i due una frecciatina e ha lasciato intendere via social di essere a conoscenza del fatto che starebbero ancora insieme.

“Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi“, ha scritto nelle sue stories.

Stefania Pezzopane Simone Coccia Colaiuta

Luigi Mario Favoloso: la confessione su Coccia e Pezzopane

Secondo Luigi Mario Favoloso non ci sarebbe nulla di vero nell’addio di Simone Coccia e Stefania Pezzopane e anzi, i due avrebbero annunciato la notizia solo per ottenere maggiore visibilità. Sarà vero? Sulla questione al momento i due diretti interessati non si sono ancora espressi e in tanti, sui social, sperano di saperne presto di più. Di recente entrambi sono stati ospiti in alcuni dei più famosi salotti televisivi e hanno parlato pubblicamente del dolore dovuto alla loro separazione.

