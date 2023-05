Pamela Prati ha postato sui social una foto in cui la si vede stringere la mano a un misterioso uomo. Si tratta del suo nuovo amore?

Un nuovo amore nella vita di Pamela Prati? La showgirl, finita al centro del clamore mediatico per via del suo “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone, ha pubblicato in queste ore una story dove si vede la sua mano stringere quella di un misterioso uomo sopra il tavolo di un ristorante. “Tu sai”, ha scritto la showgirl, che non ha svelato l’identità del suo misterioso cavaliere.

Pamela Prati

Pamela Prati: la foto scatena i gossip

Una foto di Pamela Prati sui social ha scatenato una marea di gossip nei confronti della showgirl e c’è chi, sui social, crede che lei abbia in corso una nuova liaison.

Tra i fan dei social c’è anche chi non ha mancato di ironizzare sulla vicenda per via del clamore generato precedentemente dal “finto matrimonio” della showgirl con Mark Caltagirone (il fidanzato che si è poi scoperto non esistere). “Questa volta è reale?”, le ha scritto qualcuno via social. Al momento Pamela Prati (che al GF Vip aveva manifestato una certa simpatia per Marco Bellavia) non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG